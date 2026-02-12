В Британии впервые за 125 лет человек умер от холеры

В Британии впервые за 125 лет зафиксирована смерть от холеры. По всем признакам от нее скончался пожилой мужчина.

Как сообщает Daily Mail, неназванный отец двоих детей, которому было за 80, скончался во вторник в больнице Джорджа Элиота в Нанитоне в окружении своей семьи.

Примерно неделю назад он заболел дома, и его госпитализировали в больницу в Уорикшире, когда его состояние быстро ухудшилось.

Как сообщается, врачи почти сразу высказали опасения, что он заразился холерой – болезнью, передающейся через воду, которая унесла тысячи жизней в Соединенном Королевстве в викторианскую эпоху и продолжает вызывать смерти в Африке.

Последний случай летального исхода от холеры в Британии был зарегистрирован в 1901 году.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании позже подтвердило, что пенсионер заразился бактерией, называемой нетоксигенным холерным вибрионом (Vibrio cholerae).

Источник, близкий к семье покойного, сообщил изданию The Sun : «Они понятия не имеют, как он заразился. Врачи спрашивали их, был ли он недавно за границей, но он не был. Он жил дома со своим младшим сыном. Это было невероятно драматично. Врачи позвонили им в воскресенье и сказали, что ему осталось жить всего несколько часов. Он продержался до среды, но затем иссох на их глазах».

Холера – это кишечная инфекция, вызываемая употреблением в пищу продуктов или воды, загрязненных бактерией Vibrio cholerae.

У этого заболевания короткий инкубационный период, от менее одного до пяти дней, и оно вырабатывает энтеротоксин, вызывающий обильную, безболезненную, водянистую диарею.

Это может быстро привести к сильному обезвоживанию и смерти, если не будет своевременно оказана медицинская помощь. У большинства пациентов также наблюдается рвота.

В Великобритании холера встречается крайне редко, несмотря на ужасающие вспышки этого заболевания в XIX веке.

Проблема была решена благодаря доступу к безопасной питьевой воде и улучшенным санитарным условиям.

Холера, в отличие от многих других заразных заболеваний, не передается напрямую от человека к человеку при случайном контакте, например, при кашле или чихании.

Но когда люди пьют загрязненную воду, используют ее для приготовления пищи или мытья рук, риски заболеть очень повышаются.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube