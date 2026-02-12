российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 08:59 мск

Совладелец «Манчестер Юнайтед» рассказал, что Британия колонизирована мигрантами, которые обходятся стране слишком дорого

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф заявил, что Великобритания была колонизирована иммигрантами, которые обходятся стране слишком дорого.

В сенсационном интервью 73-летний бизнесмен также усомнился в том, что премьер-министр сэр Кир Стармер – подходящий человек для того, чтобы возглавить страну, заявив, что «он может быть слишком добрым».

«Невозможно иметь экономику, в которой девять миллионов человек получают пособия, а при этом наблюдается огромный приток иммигрантов, – заявил Рэтклифф телеканалу Sky News накануне Европейского промышленного саммита в Антверпене, Бельгия.

«Я имею в виду, что Великобританию, по сути, колонизировали иммигранты, не так ли? Это обходится слишком дорого. Население Великобритании в 2020 году составляло 58 миллионов человек, сейчас – 70 миллионов. Это 12 миллионов человек».

Он добавил: «Я не знаю, то ли это просто аппаратная часть, которая не позволила Киру это сделать, то ли он, может быть, слишком добрый – я имею в виду, Кир – хороший человек. Он мне нравится, но это сложная работа, и я думаю, что для того, чтобы вернуть Великобританию на правильный путь, нужно предпринять ряд непростых шагов, потому что на данный момент, на мой взгляд, экономика находится не в лучшем состоянии».

По оценкам Управления национальной статистики, к середине 2024 года население Великобритании составляло 70 миллионов человек, что на три миллиона больше, чем было зафиксировано в 2020 году.

С момента прихода сэра Кира Кира на пост премьер-министра в июле 2024 года в Соединенное Королевство прибыло огромное количество нелегальных мигрантов – 65 922 человека, что больше, чем при любом другом премьер-министре в истории.

Однако позже премьер-министр ответил на критику Джима в адрес его руководства. В среду вечером он написал на своей странице: «Оскорбительно и неправильно. Британия – гордая, толерантная и многообразная страна. Джим Ратклифф должен извиниться».

Рэтклифф – один из самых богатых людей Великобритании, пользуется широкой непопулярностью среди болельщиков «Манчестер Юнайтед» с момента приобретения им доли в клубе 24 декабря 2023 года. Его группа также владеет клубом Лиги 1 «Ницца» после завершения сделки по его приобретению в 2019 году.

Согласно рейтингу самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2025 год, его состояние оценивается примерно в 17 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его седьмым самым богатым человеком в стране.

Однако только за последний год состояние этого бизнесмена, уроженца Ланкашира, сократилось примерно на 6 миллиардов фунтов стерлингов, вероятно, из-за расходов на управление футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», пишет газета Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

