Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф заявил, что Великобритания была колонизирована иммигрантами, которые обходятся стране слишком дорого.

В сенсационном интервью 73-летний бизнесмен также усомнился в том, что премьер-министр сэр Кир Стармер – подходящий человек для того, чтобы возглавить страну, заявив, что «он может быть слишком добрым».

«Невозможно иметь экономику, в которой девять миллионов человек получают пособия, а при этом наблюдается огромный приток иммигрантов, – заявил Рэтклифф телеканалу Sky News накануне Европейского промышленного саммита в Антверпене, Бельгия.

«Я имею в виду, что Великобританию, по сути, колонизировали иммигранты, не так ли? Это обходится слишком дорого. Население Великобритании в 2020 году составляло 58 миллионов человек, сейчас – 70 миллионов. Это 12 миллионов человек».

Он добавил: «Я не знаю, то ли это просто аппаратная часть, которая не позволила Киру это сделать, то ли он, может быть, слишком добрый – я имею в виду, Кир – хороший человек. Он мне нравится, но это сложная работа, и я думаю, что для того, чтобы вернуть Великобританию на правильный путь, нужно предпринять ряд непростых шагов, потому что на данный момент, на мой взгляд, экономика находится не в лучшем состоянии».

По оценкам Управления национальной статистики, к середине 2024 года население Великобритании составляло 70 миллионов человек, что на три миллиона больше, чем было зафиксировано в 2020 году.

С момента прихода сэра Кира Кира на пост премьер-министра в июле 2024 года в Соединенное Королевство прибыло огромное количество нелегальных мигрантов – 65 922 человека, что больше, чем при любом другом премьер-министре в истории.

Однако позже премьер-министр ответил на критику Джима в адрес его руководства. В среду вечером он написал на своей странице: «Оскорбительно и неправильно. Британия – гордая, толерантная и многообразная страна. Джим Ратклифф должен извиниться».

Рэтклифф – один из самых богатых людей Великобритании, пользуется широкой непопулярностью среди болельщиков «Манчестер Юнайтед» с момента приобретения им доли в клубе 24 декабря 2023 года. Его группа также владеет клубом Лиги 1 «Ницца» после завершения сделки по его приобретению в 2019 году.

Согласно рейтингу самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2025 год, его состояние оценивается примерно в 17 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его седьмым самым богатым человеком в стране.

Однако только за последний год состояние этого бизнесмена, уроженца Ланкашира, сократилось примерно на 6 миллиардов фунтов стерлингов, вероятно, из-за расходов на управление футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», пишет газета Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

