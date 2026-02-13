Макрон: диалог с Путиным нужен, но надо понять, что мы от него хотим

Эммануэль Макрон заявил в четверг, что нет необходимости срочно начинать диалог с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув важность сотрудничества между европейцами. «Это не вопрос ближайших дней, мы пока готовимся», – заявил французский президент после неформального саммита в Бельгии. «Я думаю, что прежде всего нам нужно сейчас работать над собой, над тем, чего мы хотим добиться», – сказал он.

В декабре президент Франции объявил о своем намерении возобновить прямые переговоры со своим российским коллегой, которые были прерваны из-за СВО. В начале февраля Макрон направил своего дипломатического советника в Москву для подготовки. По его словам, теперь необходимо подготовить эти переговоры с Владимиром Путиным среди европейцев, чтобы «в нужный момент мы были готовы».

«А чего же мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим чего-то для европейцев», – добавил Макрон. Среди своих приоритетов он перечислил «вопросы процветания, будущего нашей Европы и архитектуры безопасности».

Эммануэль Макрон уже упоминал о возобновлении диалога с Владимиром Путиным в интервью, опубликованном во вторник несколькими газетами, утверждая, что он должен быть «хорошо организован» с европейцами, но без «слишком большого количества собеседников».

Париж, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

