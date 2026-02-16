В Швейцарии поезд сошел с рельсов из-за лавины: есть пострадавшие

На юге Швейцарии поезд компании BLS AG сошел с рельсов. В результате происшествия пять человек получили травмы.

Инцидент произошел около семи часов утра 16 февраля на участке между населенными пунктами Гоппенштайн и Хохтен, сообщила полиция кантона Вале.

Состав сошел с рельсов при выезде из тоннеля. По предварительной информации, железнодорожные пути могли быть заблокированы снегом после схода лавины незадолго до прохождения поезда.

В поезде находилось 29 человек. Один пострадавший доставлен в больницу в Сионе. Четверым оказали помощь на месте происшествия сотрудники экстренных служб, госпитализация им не потребовалась. Остальные пассажиры эвакуированы.

Прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия.

Берн, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

