Культ климата ослабил экономику Европы в пользу Азии

«Культ климата» ослабил европейскую экономику, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью AFP.

«Эксперимент, проводившийся в течение последних 17 лет и по праву заслуживающий названия «климатический культ», лишь привел к росту цен на энергоносители. Европа в целом сейчас производит меньше энергии, чем 17 лет назад, а цены значительно выросли», – заявил Крис Райт после участия в конференции в штаб-квартире Французского института международных отношений (IFRI) в Париже.

По словам американского министра, эта политика «просто переместила рабочие места в Азию. Она сократила экономические возможности для европейцев. Она затруднила оплату счетов и сделала Европу сильно зависимой от России».

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году Соединенные Штаты начали резкий сворачивание климатической политики. В четверг американский президент объявил об отмене договора, принятого при Бараке Обаме в 2009 году, который послужил основой для борьбы с выбросами парниковых газов в Соединенных Штатах, после того как в январе объявил о выходе из знакового климатического договора.

Дональд Трамп также вышел из Парижского соглашения по климату сразу после вступления в должность, уже во второй раз, после того как сделал это во время своего первого срока. «Реальное воздействие (изменения климата) заключается в том, что мир стал немного теплее, немного зеленее, немного влажнее», – заявил во вторник Крис Райт, добавив, что климатическая политика «даже не оказывает на это никакого влияния».

Парижское соглашение, принятое в 2015 году, направлено на ограничение потепления до уровня «значительно ниже» 2°C, а 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, согласно данным Европейского института Коперника.

Говоря об отношениях между Соединенными Штатами и Европой, которые подвергаются серьезному давлению с тех пор, как Дональд Трамп заявил о своем намерении приобрести Гренландию, Крис Райт упомянул «мягкую, но настойчивую жесткость», которую демонстрирует Вашингтон.

«Соединенные Штаты – верный союзник Европейского союза. Фактически, вся сердечная твердость Соединенных Штатов направлена на то, чтобы побудить Европу к созданию более сильной армии, более сильной энергетической системы и более сильной экономики», – пояснил он.

«Никогда не существовало никакой возможности вторжения Соединенных Штатов в Гренландию», – попытался также заверить министр, в то время как премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в субботу, что Дональд Трамп по-прежнему «хочет» захватить Гренландию, автономную территорию Дании.

Отвечая на вопрос о ситуации с нефтью в Венесуэле, министр, недавно посетивший Каракас, настаивал на том, что «цель состоит в значительном увеличении добычи нефти», которая, по его словам, уже принесла один миллиард долларов с момента ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Все деньги возвращаются в Каракас», – сказал он также, подробно описывая схему финансирования, проходящую через счета Казначейства США. «Все коррупционные сети, которые присваивали венесуэльскую нефть, также пресекаются», – заявил г-н Райт.

Москва, Елена Васильева

