Польше следует встать на путь развития собственного ядерного потенциала, заявил президент Кароль Навроцкий в интервью телеканалу PolSat. «Это путь, по которому мы должны идти. За границей идет вооруженный конфликт, и агрессивная, имперская позиция России по отношению к Польше хорошо известна», – пояснил политик.

Это не первый случай, когда поляки говорят о ядерном оружии. «Настало время смело взглянуть на наши возможности по обладанию самым современным оружием и изучить возможности ядерного и современного нетрадиционного оружия», – заявил премьер-министр Дональд Туск парламенту в марте прошлого года.

Однако Туск говорил о распространении французского ядерного зонтика на другие европейские страны. «Есть французское предложение, которое мы очень внимательно изучаем, потому что дьявол кроется в деталях. Важно уточнить, кто будет иметь право применять ядерное оружие», – пояснил Туск.

В интервью журналистам Туск ясно дал понять, что ядерные амбиции Польши пока не однозначны. Премьер-министр предупредил, что это долгосрочный процесс и что по этому вопросу должен быть достигнут консенсус. Он признал, что содержание ядерного арсенала Франции обходится в 14 миллиардов евро в год. Но, ссылаясь на отказ Украины от собственного ядерного арсенала в 1994 году, он четко заявил: «Сегодня совершенно ясно, что с ядерным оружием нам было бы безопаснее». Он добавил: «Ни один вариант не исключен».

Министр обороны Польши Владислав Марцин Косиняк-Камыш с осторожностью отреагировал на недавние заявления президента, но не стал прямо их отвергать. «Я всегда выступаю за расширение наших возможностей в области разработок и исследований. Но когда речь идет о ядерном оружии, лучше сначала провести обстоятельное обсуждение вдали от глаз общественности», – пояснил министр.

Даже министр иностранных дел Польши Радек Сикорский подчеркнул, что «ядерное оружие лучше обсуждать за закрытыми дверями, предпочтительно в рамках ядерной плановой группы НАТО». Военный аналитик и генерал в отставке Богуслав Пачек с осторожностью относится к стремлению к приобретению собственного атомного оружия: «Приобретение собственного ядерного оружия... невозможно в обозримом будущем».

Польша является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, но премьер-министр Туск уже объявил о выходе из соглашения, запрещающего противопехотные мины и кассетные боеприпасы – два вида оружия, доказавшие свою чрезвычайную эффективность в войне на Украине. Предыдущее консервативное правительство Польши также запустило масштабный проект модернизации польской армии, которая сейчас тратит на это четыре процента ВВП – крупнейший в Европе. Поляки закупают оптом американские и южнокорейские танки, ракетные установки, самоходные артиллерийские установки, вертолеты и самолеты.

Агентство Bloomberg отметило, что комментарии Навроцкого прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ведет переговоры с Францией о потенциальной европейской ядерной обороне. В прошлом году Варшава подписала с Францией соглашение, которое, по словам Туска, позволит Польше потенциально разделить французский ядерный зонтик.

Вопрос в том, как отреагируют на решение Варшавы Соединенные Штаты, чья политика всегда заключалась в предотвращении распространения ядерного оружия. Навроцкий заявил телеканалу PolSat: «Я не знаю (как отреагируют американцы), но мы должны двигаться в этом направлении, чтобы начать работу над этим». Поляки могут вдохновиться примером Израиля, который разработал ядерное оружие в конце 1960-х годов под негласным наблюдением США. Или Индии или Пакистана, которые приобрели ядерное оружие в 1998 году, и США ввели против них санкции, но сняли их после 2001 года.

