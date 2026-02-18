Глава ЕЦБ досрочно покинет пост, чтобы Макрон и Мерц смогли поставить туда своего человека

Кристин Лагард может досрочно покинуть пост главы ЕЦБ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета Financial Times. По имеющимся данным, глава Евройпейского центрального банка хочет сократить свой восьмилетний срок, чтобы позволить Эммануэлю Макрону и Фридриху Мерцу выбрать ее преемника до президентских выборов 2027 года.

По данным британского СМИ, ссылающегося на источник, близкий к Лагард, она хочет позволить Макрону до истечения срока его президентских полномочий повлиять на выбор преемника в должности главы ЕЦБ – одной из важнейших должностей в Европейском союзе. Сообщается, что французский президент уже несколько месяцев требует права голоса в этом решении.

Точная дата ухода Кристин Лагард пока не определена, и пресс-служба ЕЦБ отказалась комментировать эту информацию. Француженка, пришедшая в ЕС из МВФ в 2019 году, извлекла выгоду из франко-германского соглашения. Обе страны добивались назначения Лагард в ЕЦБ и Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии. Под ее руководством ЕС пережил множество кризисов, от COVID-19 до торговых споров с Соединенными Штатами и конфликта на Украине.

В январе она уже заявляла на Bloomberg TV, что приняла должность с пятилетним обязательством. В итоге Эммануэль Макрон сам убедил ее согласиться на восьмилетний срок, который, как сейчас очевидно, она не досидит до конца. Полномочия Лагард должны были истечь в октябре 2027 года.

