Вторник, 10 марта 2026, 15:16 мск

Фон дер Ляйен признала ошибкой отказ Европы от атомной энергетики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.

По ее словам, доля атомной генерации в энергобалансе Евросоюза сократилась более чем вдвое за последние три десятилетия.

«Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%», – сказала глава ЕК на саммите по атомной энергии во Франции, передает РИА «Новости».

Она высказала мнение, что сокращение доли атомной энергетики было осознанным политическим выбором.

«Но отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

