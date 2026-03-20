Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил «нелояльность» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, блокирующего предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. «Это вопиющий акт нелояльности внутри Европейского союза, который никогда прежде не проявлялся в такой форме. И я твердо убежден, что он оставит глубокие шрамы», – заявил немецкий лидер после европейского саммита в Брюсселе.

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен. На карту поставлена ​​европейская репутация», – добавил президент Франции Эммануэль Макрон, имея в виду тот факт, что ЕС одобрил кредит Киеву в декабре прошлого года. Кредит заблокирован, потому что лидер не держит своего слова», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нет нефти = нет денег»

Венгрия обуславливает выделение кредита возобновлением поставок российской нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Киев заявляет, что нефтепровод разрушен, нуждается в ремонте, но в условиях СВО выполнить его якобы, невозможно. Представителей ЕС Киев к нефтепроводу для ревизии не допускает. Будапешт обвиняет Киев в затягивании восстановления трубопровода. «Нет нефти = нет денег», – резюмировал Орбан.

Владимир Зеленский тщетно пытался напомнить Орбану о важности займа для Украины во время своего обращения к главам государств и правительств 27 стран по видеоконференции. «Это крайне важно для нас. Это ресурс, предназначенный для защиты жизней», – заявил он европейским лидерам, все из которых сидели за столом саммита, за исключением Орбана, который выделялся на фоне своих коллег.

«Я остался непоколебим»

В течение всего утра европейские лидеры соревновались друг с другом в вынесении предупреждений и призывах к ответственности венгерского лидера. В конце концов, они решили отложить обсуждение на более поздний срок. «Я остался непреклонен, и мы по-прежнему находимся там же, где были сегодня утром: если есть нефть, будут и деньги», – настаивал Виктор Орбан и обвинил Украину в банальном шантаже.

Москва, Елена Васильева

