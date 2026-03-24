Полиция Германии ищет анархистов, которые оставили Берлин без света и тепла

Полиция Германии во вторник, 24 марта, проводит большой рейд в поисках членов анархистской группы, которая оставляла Берлин без света и тепла.

Напомним, что в сентябре прошлого года нападение на две высоковольтные опоры в берлинском районе Йоханнисталь вызвало масштабное отключение электроэнергии, затронувшее также движение транспорта в районе Трептов-Кёпеник. Электроснабжение было восстановлено через 60 часов, что сделало это отключение электроэнергии самым масштабным в Берлине за последние 25 лет.

По данным немецких СМИ, во вторник полиция провела обыски в десятке мест в столице и других землях. Целью обысков было выявление людей, связанных с анархистской группировкой, однако более подробная информация пока не разглашается. По данным газеты Die Welt, ордера на арест кого-либо пока не выданы.

«Силы безопасности знают главных действующих лиц этого радикального ядра... Но по-прежнему очень сложно приписать нападения из Йоханнисталя или Целендорфа именно им», – заявили по этому делу в полицейском профсоюзе.

Власти обвиняют левых экстремистов в поджоге в сентябре, а также в январском нападении на электросеть в берлинском районе Штеглиц-Целендорф, в результате которого 100 000 человек остались без электричества и отопления на четыре дня во время снегопада и минусовых температур.

Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что январское нападение было явно делом рук левых экстремистов, назвав его террористическим актом. Ответственность за нападение взяла на себя крайне левая активистская группа, называющая себя «Вулкангруппа».

Берлин, Елена Васильева

