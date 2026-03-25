Глава киевского режима Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с лидерами европейских стран и начинает надоедать Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Думаю, что Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза, им уже начинают быть сытыми по горло», – заявил словацкий лидер на встрече со студентами, видеозапись которой опубликована в его соцсетях.

«Европа уже начинает быть сытой Зеленским по горло», – подчеркнул Фицо.

По его оценке, Зеленский теряет поддержку со стороны лидеров ЕС, что в будущем может обернуться проблемами для потенциального членства Украины в Евросоюзе.

Напомним, в конце февраля глава киевского режима в интервью Financial Times потребовал у стран ЕС обозначить конкретную дату возможного принятия Украины в сообщество. Зеленский настаивает, что страна должна стать членом Евросоюза в 2027 году.

24 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом Евросоюза к январю 2027 года. «Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года», – сказала Кос на мероприятии, организованном Politico (цитата по РИА «Новости»).

Братислава, Наталья Петрова

