Глава Rheinmetall: украинские БПЛА – это просто Lego, который собирают домохозяйки на кухнях

Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер подвергся критике со стороны украинских политиков и бизнесменов после того, как несколько дней назад выразил сомнения в инновационности украинских беспилотников, сообщает Politico. Позже Rheinmetall высоко оценил усилия украинцев по защите своей страны.

В интервью СМИ Паппергер заявил, что украинские производители дронов не совершили никаких реальных технологических прорывов. Он сравнил разработку беспилотных летательных аппаратов с игрой в конструктор Lego. По его словам, крупнейшими производителями дронов в Украине являются «украинские домохозяйки, у которых на кухнях стоят 3D-принтеры, и они изготавливают детали машин». Он также отметил, что это никакая не инновация.

Издание Politico напоминает, что западные СМИ хвалят украинскую программу беспилотников, утверждая, что на её фоне артиллерия и бронетехника кажутся устаревшими. В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Персидского залива украинские истребители-беспилотники для защиты от иранских беспилотников.

Однако Паппергер заявил, что украинские системы не так сложны, как технологии, производимые крупными западными оружейными компаниями. «Это не те технологии, которыми обладают LockheedMartin, General Dynamics или Rheinmetall», – сказал глава немецкого концерна.

Советник Зеленского Александр Камышин в ответ подчеркнул роль украинских женщин-гражданских деятелей в военном производстве. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила аналогичное мнение, написав, что украинские женщины, действительно, являются ключевой частью военных усилий Украины и безопасности Европы.

В воскресенье в заявлении, опубликованном соцсетях, компания Rheinmetall заверила, что глубоко уважает огромные усилия украинцев по защите страны. Компания подчеркнула, что Украина эффективно борется даже с ограниченными ресурсами, и заявила, что «новаторская сила и боевой дух украинцев являются источником вдохновения».

Берлин, Елена Васильева

