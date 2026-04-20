«Новый Орбан» и «худший кошмар для ЕС»: победа Радева на выборах в Болгарии напугала Запад

Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, показавшей лучший результат на прошедших накануне парламентских выборах, может стать преградой для поддержки Украины со стороны Запада. Об этом пишет британская Telegraph.

После ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии Радев может стать основным голосом скептически настроенных к киевскому режиму сил на Западе, отмечает издание.

Если болгарский политик займет место Орбана, это станет «худшим кошмаром для ЕС», поскольку тот способен заметно подорвать европейское единство в вопросе Украины, указывается в публикации. В частности, Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы заблокировать или отложить оказание помощи Киеву, а также ветировать антироссийские санкции ЕС.

В публикации подчеркивается, что болгарский политик ранее неоднократно выступал против военной помощи Киева и призывал к мирным переговорам с Россией.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли в воскресенье. Для участия в избирательной кампании Радев покинул пост президента и присоединился к блоку «Прогрессивная Болгария». Соцопросы указывали на его высокие шансы на победу. Так в итоге и получилось. После подсчета 87,23% протоколов коалиция «Прогрессивная Болгария» получила 44,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК Болгарии. За блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» отдали голоса 13,45% избирателей, за коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил проголосовали 13,31%, за Движение за права и свободы – 6,08%, за партию «Возрождение» – 4,38%. Таким образом, в парламент прошли шесть партий.

Радев во время предвыборной кампании заявлял о необходимости восстановления диалога с Россией. Обращаясь к избирателям после объявления итогов выборов, он заявил, что ожидает от Европы гораздо большей прагматичности «в своих мыслях и действиях». «Если мы хотим, чтобы Европа обладала реальной стратегической автономией, Европа должна восстановить свою конкурентоспособность, чтобы остановить процесс деиндустриализации. Европа должна очень серьезно задуматься… о том, как гарантировать ресурсы. Потому что без энергетических ресурсов мы не можем говорить о конкурентоспособности», – заявил Радев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

