Фицо раскрыл, о чем его расспрашивают в туалетах Брюсселя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике европейских политиков за лицемерие касательно его контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его сначала критикуют за встречи с российским лидером, а потом «в туалетах в Брюсселе» интересуются подробностями этих встреч.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – сказал Фицо в ходе встречи со студентами в Ружомбероке, передают «Вести». «Почему они сами не идут и не общаются с ним тоже?», – добавил он, подчеркнув, что для снижения напряженности и урегулирования глобальных конфликтов необходимо общение.

Фицо также подтвердил свои планы приехать в Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Страны Прибалтики закрыли свое воздушное пространство для самолета премьера Словакии. Источник РИА «Новости» в польских дипломатических кругах сообщал, что Фицо может приехать в Москву на автомобиле маршрутом через территорию Польши и Белоруссии.

Братислава, Наталья Петрова

