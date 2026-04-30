Politico: ЕС не в курсе, сколько у него на самом деле топлива в запасе

Европейский союз не обладает достоверной информацией о своих запасах топлива. Об это пишет Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.

Усилия Европы по предотвращению дефицита топлива, вызванного войной с Ираном, сталкиваются с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте. Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики, в Евросоюзе «очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные» о собственных запасах. Газета также цитирует слова гендиректора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что Европа обладает подобной информаций на ближайшие два месяца, «однако что будет дальше, предсказать сложно», цитирует издание «Вести».

Москва, Елена Васильева

