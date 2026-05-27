Еврокомиссар призвал страны ЕС открыть свои запасы оружия для Украины

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что страны Евросоюза должны открыть свои запасы вооружений для Украины и перестать выпускать дорогостоящее оружие, массовое производство которого невозможно организовать в короткие сроки.

«Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», – заявил он газете Financial Times.

Еврокомиссар по обороне при этом посетовал на отставание Европы от России в производстве ракет. Причину этого он объяснил тем, что европейские компании выпускают изощренное и дорогое оружие, производство которого трудно масштабировать, передает РИА «Новости».

«Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию «от-кутюр». Технологически очень изощренную, очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить», – заявил Кубилюс. Он призвал европейские страны перейти к выпуску более дешевых систем, которые можно производить быстро и массово.

Накануне стало известно, что из чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины вышла половина стран после возвращения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к власти в декабре прошлого года. Об этом сообщила FT со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павла. По его словам, сейчас инициативу финансируют только девять стран, тогда как в 2025 году их число достигало 18. Павел отметил, что проект продолжает работу, однако из-за сокращения числа участников возникли вопросы о дальнейшем финансировании программы. Программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов Украине, поэтому заменить ее «будет трудно», признал чешский президент.

Администрация президента Чехии отказалась раскрывать, какие именно страны вышли из проекта. При этом, по данным источника издания, Германия и ряд стран Северной Европы продолжают финансировать инициативу.

