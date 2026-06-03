Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что Венгрия также могла бы предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь для украинского урегулирования.

Мадьяр при этом считает, что поставки вооружений не являются гарантией безопасности для Украины.

«Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело крупных держав», – заявил он.

Ранее глава венгерского правительства заявлял, что Будапешт не будет отправлять военных и оружие на Украину. В Кремле позитивно оценили решение Мадьяра об отказе от поставок оружия и военной техники киевскому режиму.

Берлин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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