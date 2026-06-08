ЕС разрешил задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземноморье

Страны Евросоюза дали «добро» своему военному флоту в Средиземном море на задержание иностранных танкеров, которые перевозят российскую нефть и которые в Брюсселе связывают с так называемым «теневым флотом» России. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС.

Каллас уточнила, что задержания разрешено проводить в рамках операции военно-морских сил Евросоюза IRINI. «Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [Европейского союза]", – сказала она (цитата по ТАСС).

Каллас подчеркнула, что эти действия нацелены на «ограничение возможностей России по финансированию» специальной военной операции.

Евросоюз развернул операцию IRINI в Средиземном море в 2020 году для инспекций торговых судов, чтобы предотвратить незаконные поставки оружия в Ливию.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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