В ЕС вновь подняли вопрос о передаче активов России на помощь Украине

Ряд стран Евросоюза намерены призвать Еврокомиссию вернуться к работе по использованию замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Сейчас настало время начать новое обсуждение того, как мы можем использовать замороженные активы РФ на благо нас и Украины. Это честный и разумный способ дать Украине возможность защищать себя и всю Европу», – приводит издание заявление главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард.

По сведениям источников FT, коллективное обращение, как ожидается, будет направлено в Еврокомиссию позже в четверг. Инициаторами письма в публикации указаны Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, передает «Интерфакс».

Уточняется, что обращение является призывом к комиссии проработать юридические и технические механизмы, чтобы получить доступ к российским активам в обход права вето Бельгии. В Европе опасаются, что Киев может столкнуться с нехваткой финансирования.

Ранее в ЕС планировали использовать замороженные активы РФ на сумму 200 млрд евро для помощи Украине, но Бельгия, в которой хранится большая часть этой суммы, заблокировала инициативу, не желая подвергать себя рискам, связанным с возможными судебными процессами.

Москва, Наталья Петрова