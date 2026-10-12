ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России с 1600 физлиц и компаний

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новый, 22-й по счету, пакет антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, санкционный список расширен почти на 1,6 тыс. позиций, затронув компании и физические лица, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. Более половины новых фигурантов связаны с производственной цепочкой баллистических ракет.

Каллас отметила, что это крупнейшее расширение европейского санкционного списка с начала украинского конфликта. Таким образом, полагает она, Европа вновь демонстрирует свое единство.

Ранее о том, что новые рестрикции коснутся российских производителей ракет, сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Издание также указывало, что на встрече в Люксембурге 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза продолжат обсуждать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным. Кроме того, как отмечалось, будет рассмотрена возможность ограничить передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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