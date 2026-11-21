Дания предложила странам Евросоюза ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в Шенгенскую зону. Речь идет о прекращении выдачи туристических виз и отказ от признания российских небиометрических паспортов на всей территории Шенгенской зоны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо, направленное высокопоставленным европейским дипломатам в пятницу вечером.

По сведениям агентства, Дания представит свои предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

Накануне МИД Дании объявил российского военного атташе персоной нон грата и предписал ему покинуть страну в течение семи дней.

Решение было принято вскоре после задержания и ареста в Дании двух датчан по обвинению в подготовке убийства гражданина Украины и США Альберта Васильева (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), известного как рэпер с псевдонимом Киевстонер. Датские спецслужбы утверждают, что сорванное покушение было якобы спланировано российскими спецслужбами. Оба обвиняемых отрицают свою вину.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала ответ Москвы на решение Дании о высылке военного атташе.

В тот же день датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания ограничит выдачу виз россиянам. Будет введен запрет на выдачу виз для несрочных и необязательных поездок.

Копенгаген, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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