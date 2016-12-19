В Южно-Сахалинске аварийно сели два самолета

Публикации за 19.12.16

В аэропорту Южно-Сахалинска аварийные посадки совершили два самолета. По факту ЧП с пассажирским самолетом проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР, следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска. «Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – уточнили в пресс-службе управления.

По данным следствия, 08:30 19 декабря в аэропорту Южно-Сахалинска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Dash-8 авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс по маршруту «Южно-Сахалинск – Благовещенск». По предварительным данным, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик, свидетельствующий о не закрытии двери. По этой причине командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 50 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Следователи выясняют причины произошедшего. К осмотру места происшествия приступила следствен­но-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, в ночь на понедельник из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел южно-корейский грузовой самолет. Однако, спустя некоторое время, воздушное судно вернулось в аэропорт отправления из-за отказа двигателя. По данным источников РИА «Новости», проверка по данному факту пока не проводится, так как самолет принадлежит иностранной компании.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.12.16

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