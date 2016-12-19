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Дальний Восток

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Публикации за 19.12.16

В приморском Артеме столкнулись ПАЗ и микроавтобус (ФОТО) / Пострадали пять человек

В приморском Артеме столкнулись ПАЗ и микроавтобус (ФОТО) Пострадали пять человек

В приморском Артеме на пересечении улиц Фрунзе и Первая Западная (поворот на аэропорт Владивосток) случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 5 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, следственно-оперативная группа отдела полиции установила, что 61-летний водитель микроавтобуса Nissan Vanette, двигаясь из поселка Заводской в сторону Находки, при проезде регулируемого перекрестка при повороте налево не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ.

ПАЗ двигался по маршруту №101 Владивосток – Угольная. В результате аварии ПАЗ откинуло на обочину. Машины получили серьезные повреждения. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в аварии пострадали пять человек: 3 пассажира маршрутного автобуса, а также водитель и пассажирка микроавтобуса. «У 61-летний водитель Nissan получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Его 43-летней пассажирке медики диагностировали черепно-мозговую травму и перелом голени. Оба госпитализированы в лечебное учреждение», – уточнили в пресс-службе УМВД.

Новый День: В приморском Артеме столкнулись ПАЗ и микроавтобус (ФОТО)

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые экспертизы. Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Артем, Иван Гридин

Артем. Другие новости 19.12.16

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