Мосгорсуд рассмотрит апелляцию главы Владивостока на арест / Защита уверена – дело разваливается

Публикации за 20.12.16

Менее чем через неделю будет рассмотрена апелляция действующего мэра Владивостока Игоря Пушкарева на очередное продление ареста. Между тем, появляются новые данные, ставящие под сомнение факт злоупотребления полномочиями, которые вменяют главе города. Итоги расследования ФАС, положенные в основу обвинения, признаны незаконными.

Накануне стало известно, что 26 декабря будет рассмотрена апелляция Пушкарева на продление ареста, ранее Басманный суд принял решение о продлении данной меры пресечения до конца февраля. «Обвинения в злоупотреблении полномочиями в адрес Игоря Пушкарева строились на решении управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю о том, что мэрия Владивостока, «Дороги Владивостока» и компания «Востокцемент» нарушили процедуру проведения торгов», – цитирует адвоката мэра Викторию Бурковскую «Коммерсант». 1 августа 2016 года мэрия Владивостока и компания «Востокцемент» оспорили результаты расследования УФАС в Арбитражном суде Приморского края, решения антимонопольщиков были признаны незаконными. Так, в суде отметили, что из 426 закупок, проведенных администрацией города с 2011 по 2015 годы МУП «Дороги Владивостока» победило 135 раз, это 30 % от общего числа, а не 80 %, как указывалось в решении ФАС. Кроме того, антимонопольщики не предоставили доказательства того, что в городе есть другие компании, не связанные с МУПом, но готовые выполнить муниципальные заказы или предприятия за пределами Владивостока, способные при выполнении заказа сохранить аналогичную стоимость работ с учетом стоимости транспортных расходов. «Фактически судом было установлено отсутствие злоупотребления полномочиями при проведении торгов, таким образом, основной признак преступления отсутствует», – прокомментировала изданию адвокат.

Напомним, в июне этого года сотрудники управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили мэру Владивостока Игорю Пушкареву обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч.3 ст. 285, п.«а» ч.2 ст.204 УК РФ), а также его соучастнику – директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, в коммерческом подкупе (ч.3 ст.204 УК РФ).

Пушкарев не признал себя виновным и выразил готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Адвокаты Пушкарева не раз отмечали, что в эпизоде злоупотребления полномочиями проблема кроется в финансово-хозяйственной оценке произошедшего, а в случае с инкриминируемым коммерческим подкупом ситуация вообще абсурдна, так как нет никакой надобности действующему мэру подкупать собственного подчиненного.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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