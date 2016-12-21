Якутские и корейские ученые выделили ДНК мамонта

Публикации за 21.12.16

Ученые Северо-Восточного федерального университета в Якутске и южнокорейского Фонда биотехнологических исследований Sooam сумели извлечь ДНК мамонта и других древних животных, сообщает пресс-служба университета.

Учеными также экстрагировали ДНК бизона, лошади, носорога, собаки и волка. Второй шаг по расшифровке генома пройдет в лаборатории GEROMICS Ульсанского университета. Его проведут корейские ученые. Интерпретация полученных результатов будет проведена летом на базе СВФУ.

«Раньше мы выступали только как поставщики палеонтологического материала зарубежным ученым. Теперь наша задача – стать одним из ведущих центров исследований палео-ДНК в Азии», – рассказал заведующий лабораторией «Музей мамонта» СВФУ Семен Григорьев.

Также отмечается, что для исследований ученые использовали материалы из коллекции Музея мамонта.

Напомним, открытие Международного центра коллективного пользования молекулярной палеонтологии для изучения клеток мамонта на базе Северо-Восточного федерального университета в Якутске состоялось в марте 2015 года. Корейские ученые Фонда биотехнологических исследований Sooam будут периодически приезжать в Якутск для обмена опытом.

Корейский фонд биотехнологий Sooam – единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при борьбе с терроризмом, поиске взрывчатки и наркотиков, в аэропортах и местах массового скопления людей

Якутск, Иван Гридин

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