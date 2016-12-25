Хабаровский поселок обесточен из-за пожара на электростанции / На место ЧП вылетел вертолет со спасателями и чиновниками

Публикации за 25.12.16

Вертолет Ми-8 со спасателями и представителями власти вылетел в поселок Нелькан в Хабаровском крае, где сегодня, 25 декабря, из-за пожара на дизельной электростанции произошло отключение энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В 12:36 (хбр) в поселок Нелькан вылетел вертолет МИ-8 с оперативными группами администрации муниципального района и Аяно-Майского пожарно-спасательного гарнизона на борту. Данным бортом также доставляются дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые будут розданы малоимущему населению», – говорится в сообщении.

Отопление в домах поселка печное, а отопление всех социально-значимых объектов уже удалось обеспечить. В сообщении также отмечается, что сейчас пожарные завершают тушение очагов возгорания в здании дизельной электростанции и разбор конструкций. Предварительная площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Для иноформирования населения о положении дел в поселке организован подворовой обход граждан. Его проводят представители администрации населенного пункта и сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.

Также сообщается, что в 09:00 (хбр) состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства. По его итогам поставлена задача рассмотреть возможность доставки в поселок Нелькан дополнительных дизельных генераторов, тепловых пушек и других источников питания и освещения, а также необходимых материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.

Хабаровск, Иван Гридин

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