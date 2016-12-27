Извержения вулканов на Алеутах и Курилах угрожают авиасообщению (ФОТО) / Проснулись Эбеко и Богослов

Публикации за 27.12.16

На Алеутских островах (Аляска, США) и на Северных Курилах проснулись вулканы. В частности, на Алеутах проснулся вулкан Богослов, выброшенный им столб пепла поднялся на высоту свыше 9 километров над уровнем моря, сообщает обсерватория штата Аляска.

«Извержение с выбросом пепла началось 26 декабря в 23:05 по времени UTC и продолжается, согласно данным о сейсмической активности с расположенных поблизости островов, а также снимкам со спутников», – говорится в сообщении. Как передает РИА «Новости», природное явление представляет угрозу безопасности авиасообщения. Авиационный цветовой код опасности повышен до красного уровня. Последнее по времени серьезное извержение Богослова произошло в 1992 году.

Извержение вулкана Богослов на Алеутских островах

На Северных Курилах произошел очередной пепловый выброс на высоту в 2 километра из вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). «По данным наблюдателей Северо-Курильска пепловые выбросы выросли до 2 километров», – говорится в сообщении.

KVERT также отмечает, что продолжается умеренная активность вулкана в виде парогазовых выбросов с некоторым количеством золы. Как напоминает «Интерфакс», слабое извержение Эбеко началось вечером 20 октября. Тогда был зафиксирован выброс пеплового облака, пепел с дождем выпал на улицы Северо-Курильска. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья.

Опасность для жителей Северо-Курильска могут представлять сильные пеплопады, затрудняющие дыхание людей, а также вулканические газы, которые могут привести к отравлению. Кроме того, при относительно активном извержении могут сойти селевые потоки. Пепловые шлейфы Эбеко также могут представлять угрозу для авиации.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 27.12.16

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