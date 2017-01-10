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Дальний Восток

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Публикации за 10.01.17

На Сахалине будут судить педофила / Он надругался над двумя мальчиками
Фото: СУ СКР по Сахалинской области

На Сахалине будут судить педофила Он надругался над двумя мальчиками

Сотрудники следственного отдела по Невельску завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя села Горнозаводск. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области, его обвиняют в совершении трех преступлений сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ) в отношении малолетних мальчиков.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2016 года с использованием беспомощного состояния мальчиков 10 и 5 лет совершил в отношении них действия сексуального характера. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.01.17

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