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Публикации за 10.01.17

Якутские чиновники попались на мошенничестве на 32 млн рублей / Им грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: Сармановский районный суд республики Татарстан

Якутские чиновники попались на мошенничестве на 32 млн рублей Им грозит до 10 лет лишения свободы

В Якутии заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении четырех членов организованной преступной группы, которые в период с 2008 по 2013 годы мошенническим путем похитили у администрации Якутска 32 земельных участка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике Саха, по версии следствия, в 2008 году чиновник одного из госучреждений внес по просьбе своего знакомого заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности. Затем он поставил данный земельный участок на кадастровый учет и оформил его на подставное лицо. Таким образом он совершил хищение данного участка у администрации Якутска. Стоимость данного участка превышала 1,5 млн рублей.

Оставшись безнаказанным, в 2010 году чиновник объединился с тремя своими знакомыми в устойчивую организованную преступную группу, целью которой стало совершение аналогичных преступлений. Действуя тем же способом, с мая 2010 года по март 2013 года эта организованная группа путем подделки правоустанавливающих документов на пустующие земельные участки, последующего оформления их на подставных лиц с дальнейшей перепродажей третьим лицам похитила у администрации столицы республики еще 31 земельный участок на общую сумму более 35 млн рублей.

Участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 10.01.17

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