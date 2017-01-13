В Хабаровске лоб в лоб столкнулись трамваи (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В пятницу утром, 13 января, в центре Хабаровска случилось необычное происшествие. Здесь лоб в лоб столкнулись два трамвая. В результате ЧП пострадал один человек. Ему потребовалась помощь медиков, он был госпитализирован, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Хабаровскому краю.

«Авария произошла утром на перекрестке улиц Ленина и Шеронова в Хабаровске. Один из трамваев сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем, который ехал по своей линии во встречном направлении. Одного из пассажиров увезли на «скорой» во вторую краевую больницу», – приводит РИА «Новости» слова представителя полиции. По его словам, на место происшествия выезжали инспекторы ГИБДД, сейчас движение восстановлено.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 12.01.17

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