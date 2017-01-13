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Дальний Восток

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Публикации за 13.01.17

Дальний Восток тряхнуло на 5 баллов

Дальний Восток тряхнуло на 5 баллов

На юге Приморского края произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 20:04 мск 12 января, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС со ссылкой на данные Геофизической службы РАН.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в 98 км к югу от Находки, его очаг залегал на глубине 490 км.

Отмечается, что на территории населенных пунктов регионы толчки не ощущались. Жертв и разрушений не зафиксировано. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Владивосток, Светлана Петрова

Владивосток. Другие новости 13.01.17

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