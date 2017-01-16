Суд отправил под арест замначальника полиции Хабаровска за взятку в 3 млн рублей

Публикации за 16.01.17

Центральный районный суд Хабаровска санкционировал арест заместителя начальника городской полиции Андрея Стефанова, подозреваемого в получении взятки в 3 млн рублей. Правоохранитель проведет за решеткой как минимум два месяца. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников предложил родственникам фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, за взятку в 3 млн рублей не передавать в органы следствия новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения еще нескольких уголовным дел. Родственники сообщили об этом в краевое управление ФСБ, и все дальнейшие переговоры велись под контролем оперативников спецслужбы.

30 декабря родственники передали посредникам первую часть взятки в размере миллиона рублей, которые те вручили замначальника городской полиции. 11 января родственники передали вторую часть взятки в размере 2 млн рублей. 12 января полицейский получил эти деньги в одном из торговых центров Хабаровска, после чего был задержан.

В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). Посредники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе всех его фигурантов, указали в СКР.

Хабаровск, Ольга Панфилова

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