На пожаре в Амурской области погибли четыре человека / Следователи выясняют обстоятельства трагедии

Публикации за 17.01.17

В городе Свободный Амурской области в ночь на 17 декабря в одном из жилых домов случился серьезный пожар, который унес жизни четырех человек, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России.

«Сообщение о пожаре в частном двухэтажном одноквартирном жилом доме поступило в 2:38 амурского времени (20:38 мск). Незамедлительно на место пожара убыли пожарные подразделения города Свободного, на момент их прибытия из дома шел черный густой дым», – говорится в сообщении.

Огнеборцам удалось локализовать пожар уже через 12 минут после прибытия. На месте происшествия были обнаружены тела четырех человек. Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, среди погибших один ребенок. «Личности погибших устанавливаются. Известно, что женщина 1966 года рождения, возраст еще двух взрослых погибших пока не известен. Мальчику, тело которого обнаружено на месте пожара, около четырех лет», – рассказали в пресс-службе.

Между тем, в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что пожар произошел в одном из домов в переулке Майский. На месте ЧП, были обнаружены тела женщины 1951 года рождения, ее дочери 1988 года рождения, мужчины, возраст которого устанавливается, а также мальчика 2011 года рождения. По данному факту сотрудники следственного отдела по городу Свободный организовали доследственную проверку.

В ведомстве отметили, что видимых признаков криминальной смерти установлено не было, жилое помещение было заперто изнутри, предварительная причина смерти погибших – отравление продуктами горения. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По имеющейся в распоряжении следственных органов информации, возгорание, вероятно, произошло в результате аварийной работы электрооборудования (перегрузка электросети).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 16.01.17

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