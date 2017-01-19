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Публикации за 19.01.17

Сахалинская больница выплатит 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки
Фото: «Сибдепо»

Сахалинская больница выплатит 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки

Сахалинский областной суд обязал областную больницу выплатить пациентке компенсацию в размере 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную прокуратуру.

«В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган – почку», – сообщили в надзорном ведомстве. Экспертиза показала, что врачи приняли решение об оперативном вмешательстве без достаточных оснований, в результате чего была повреждена правая почка пациентки, которую пришлось удалить.

Суд первой инстанции постановил, что женщине причинен тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн рублей. Учреждение здравоохранения обжаловало данное решение в Сахалинском областном суде, однако безрезультатно – судья согласился с решением Южно-Сахалинского городского суда.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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