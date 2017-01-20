На шахте на Сахалине произошел обвал / Госпитализирован один человек

Публикации за 20.01.17

На Сахалине, в ночь на 20 января на шахте ООО «Сахалинуголь-6» в Шахтерске произошел обвал породы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники горноспасательного отряда прибыли на место уже через десять минут после звонка о ЧП. К этому времени шахтеры самостоятельно смогли извлечь коллегу, попавшего под завал.

«Пострадавший доставлен в Углегорскую районную больницу. Причины происшествия уточняются», – говорится на сайте ведомства. Отмечается, что шахта работает в обычном режиме.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.01.17

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