В Приморье отец задушил грудную дочь за плач

Публикации за 23.01.17

В Приморском крае молодой отец задушил плачущую грудную дочь. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следователей, в ночь на субботу, 22 января, пьяный 27-летний мужчина в квартире дома на улице Морская в поселке Дунай задушил рукой плачущую грудную дочь.

В настоящее время отец-детоубийца задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие подало ходатайство в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 23.01.17

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