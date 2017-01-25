В Амурской области от взрыва в частном доме погибли двое (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

В Амурской области в одном из частных кирпичных домов в городе Свободный сегодня, 25 января, прогремел взрыв – сработало неизвестное взрывное устройство. В результате ЧП погибли два человека, сообщают местные СМИ.

«Около полудня поступила информация, что в одном из частных домов произошел взрыв. По информации, которая есть у меня, на месте обнаружены двое погибших мужчин», – приводит «Интерфакс» слова источника в экстренных службах. В региональных ГУ МЧС и УМВД официальных комментариев пока не дают.

По данным ресурса Gzt-sv, взрыв прогремел в частном доме Северного городка, в районе улицы 1-линия. Погибшие – молодой человек и пожилой мужчина. Взрыв случился в кухне кирпичного дома. Взрывной волной выбило стекла в окнах. Предположительно, в pyкax oднoгo из мужчин, нa уровне живота, взopвaлocь нeизвecтнoe ycтpoйcтвo. Район оцеплен.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 25.01.17

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