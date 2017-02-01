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Дальний Восток

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Публикации за 01.02.17

В заливе Владивостока сгорел сухогруз (ФОТО)
Фото: primamedia.ru

В заливе Владивостока сгорел сухогруз (ФОТО)

В акватории Амурского залива во Владивостоке догорело судно «Еруслан». «После проведённой пожарными дополнительной разведки установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня», – сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте пожара. Причины возгорания устанавливаются. , спасатели обследовали загоревшийся 31 января сухогруз утром 1 февраля. Для этого они воспользовались судном на воздушной подушке

Новый День: В заливе Владивостока сгорел сухогруз (ФОТО)

Фото: 360tv.ru

Напомним, «Еруслан» было арестовано и стояло на рейде в Амурском заливе еще с сентября 2015 года. Экипаж судна обратился в транспортную прокурору с заявлением о невыплате заработной платы. На тот момент общая сумма задолженности составила 16,7 тысяч долларов. Уголовное дело было возбуждено только в 2016 году, но, поскольку отыскать представителей судовладельца – компании Claner Shipping Limited – не удалось, судно так и осталось арестованным. За последние полтора года на нем побывало немало мародеров, которые унесли с сухогруза многие ценные вещи.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 31.01.17

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