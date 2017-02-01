Американские моряки повредили ракетный крейсер о мель / Корабль пришлось буксировать в японский порт

Публикации за 01.02.17

Ракетный крейсер США Antietam сел на мель в Токийском заливе недалеко от японского города Йокосука, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС США. Корабль повредил гребные винты и был вынужден бросить якорь. При инциденте из крейсера в воду излилось гидравлическое масло. Ущерб будет оценен после расследования.

Отмечается, что на выручку крейсеру пришли буксиры – они доставили его в порт Йокосука. Никто из членов экипажа не пострадал. Как передает РИА «Новости», USS Antietam – крейсер типа Ticonderoga, вооруженный, в том числе, крылатыми ракетами Tomahawk и оснащенный боевой управляющей системой Aegis. По открытым данным, в строю находится с 1987 года.

Вашингтон – Токио, Иван Гридин

Вашингтон – Токио. Другие новости 01.02.17

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