В Приморье военнослужащий погиб под винтами самолета

Публикации за 03.02.17

На военном аэродроме в Приморском крае погиб военнослужащий. Он попал под работающие винты самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военных структурах.

«Военнослужащий погиб на военном аэродроме в Приморье под винтами самолета», – рассказал собеседник агентства. Более подробной информации инцидента пока нет.

Напомним, ранее в ходе учений в американском штате Нью-Мексико пилот истребителя F-16 по ошибке пустил ракету «воздух-земля», в результате чего погиб один военнослужащий.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 02.02.17

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