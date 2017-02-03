Биатлонный центр на Сахалине сдадут к новому сезону / Власти потребовали ускорить строительство

Публикации за 03.02.17

В Южно-Сахалинске уже ближайшей осенью завершится строительство первой очереди лыжно-биатлонного комплекса, который должен принять российскую сборную для тренировок перед Олимпиадой 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Первая очередь лыжно-биатлонного комплекса, строительство которой началось в мае прошлого года, будет включать в себя стрельбище, штрафной круг, стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около 8 км. Завершение строительства первой очереди намечено на осень текущего года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все трассы пройдут сертификацию. Это позволит присваивать участникам соревнований, которые будут проводиться здесь, спортивные разряды. Параллельно со строительством проводится закупка оборудования: системы хронометража, мишенных установок, видеоэкранов для трансляции соревнований. «Это будет второе на Дальнем Востоке спортивное сооружение такого рода, способное принимать международные соревнования. Пользоваться им смогут не только спортсмены, но и все жители Сахалинской области, а также гости региона», – отмечает пресс-служба.

По словам чиновников, подрядчик выполнил вертикальную планировку трасс, разбивку территории под строящиеся объекты. Сейчас здесь в две смены ведутся работы по перемещению грунта. На стрельбище уже залит фундамент под опоры освещения и идет строительство стартовой площадки. Вдоль будущих трасс установлены все опоры освещения.

Тем не менее, имеется отставание от графика. В связи с этим руководство региона поручило строителям увеличить темпы работ, привлечь, если потребуется, субподрядные организации, «чтобы олимпийская сборная смогла здесь подготовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Корее». На строительство биатлонного центра в текущем году из областного бюджета выделят 366,6 млн рублей, еще 190 млн рублей поступят из федерального бюджета.

Второй этап проекта включает в себя возведение здания, в котором расположатся тренерские, раздевалки, медпункт и прочие службы. В перспективе планируется также построить системы искусственного оснежения основных трасс, что позволит продлить тренировочный сезон, а Сахалину стать тренировочным центром для подготовки российских сборных команд.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.02.17

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