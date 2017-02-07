На пожаре в Якутске погибли четыре человека

Публикации за 07.02.17

Сотрудники следственного отдела по Якутску проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тел четырех людей после локализации возгорания в частном доме №6а, расположенном на улице 2-я Пристанская.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике Саха, сообщение о произошедшем поступило в следственные органы около 5:00 7 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Следственного комитета, сотрудников полиции, МЧС, экспертов.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что возгорание произошло в помещении заброшенного частного дома. Следователи установили, что централизованная подача тока была прекращена. На месте происшествия обнаружены тела трех мужчин и женщины с признаками термического воздействия. По сведениям очевидцев, в строении проживали лица без определенного места жительства.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неосторожного обращение с огнем. В настоящее время в рамках доследственной проверки устанавливаются причины произошедшего, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Якутск, Иван Гридин

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