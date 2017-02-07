В Амурской области с рельсов сошли вагоны грузового состава / Авария произошла в Зейском районе

Публикации за 07.02.17

Сегодня утром 07 февраля в Амурской области с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о ЧП на территории Зейского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:20 часов (местное времени).

По данным спасателей, на 2598 км перегона Клепикова – Первопроходца произошёл сход вагонов с углем грузового состава, в котором было 60 вагонов. Поезд следовал со станции Тында на станцию Верхнезейск. По предварительной информации, с рельсов сошли девять вагонов.

Отмечается, что задержки в расписании движения поездов нет. На место происшествия выехали аварийно-восстановительные поезда со станций Тында и станции Верхнезейск.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 07.02.17

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