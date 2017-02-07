На Камчатке врач отказалась придти на осмотр больного – и он умер

Публикации за 07.02.17

Следственный комитет Камчатского края начал доследственную проверку по сообщениям местных СМИ о смерти жителя села Каменское Олюторского района из-за неоказания ему своевременной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, СМИ сообщили, что в медицинское отделение села Манилы был доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день был больной осмотрен специалистами. Через два дня мужчина скончался. СМИ также пишут, что в случае оказания пациенту своевременной медицинской помощи, его возможно можно было спасти.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям медицинского персонала.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Березина

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.02.17

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