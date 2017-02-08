Долги по зарплате в Приморье почти достигли 800 млн рублей / Среди главных должников – три крупных предприятия

Публикации за 08.02.17

Долги предприятий Приморья перед работниками в 2016 году удалось сократить, но ситуация по-прежнему остается сложной. Такое заявление сделал прокурор края Сергей Бессчасный, подводя итоги работы надзорного ведомства за минувший год. «За год в интересах работников внесено порядка 15 тыс. исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму около 600 млн рублей», – сказал прокурор в среду на расширенной коллегии прокуратуры Приморья.

Так, по его словам была полностью погашена задолженность перед трудовыми коллективами более 20 организаций, в разы сократились многомиллионные долги перед работниками главных должников в Приморье: ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

В то же время, как передает «Интерфакс», по мнению Бессчасного, ситуация остается сложной. «На конец года общий размер задолженности, определяемый с учетом предприятий, не являющихся респондентами статистической отчетности, превысил 780 млн рублей», – подчеркнул он. Более половины этой суммы приходится на АО «Радиоприбор».

Прокурор напомнил, что судьба этого предприятия решается на федеральном уровне, однако его проблемы по-прежнему нуждаются в постоянном внимании надзорных органов. Кроме того, Бессчасный призвал коллег, правоохранителей и представителей исполнительной власти совместными усилиями изменить положение дел в этом вопросе, так как, по словам прокурора, наличие масштабных долгов по зарплате портит имидж края, снижает инвестиционную привлекательность реализуемых в регионе проектов.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 08.02.17

Дело Хорошавина и его коллег отправили в суд. Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение. / В Якутске пациент интерната для инвалидов замерз насмерть у закрытых дверей учреждения. / Суд Сургута вынес приговор семье наркосбытчиков из Приморья. Полицейские изъяли у злоумышленников около 2 кг зелья. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»