В Приамурье мужчина, отсидев за покушение на односельчанина, убил его

Публикации за 09.02.17

В Амурской области вынесли приговор мужчине, который совершил убийство односельчанина после отбывания срока в колонии за покушение на него. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2011 году 34-летний житель села Мухино Шимановского района Михаил Хирняк на почве личных неприязненных отношений предпринял попытку убийства односельчанина через повешение. Но мужчину спасла его сестра, перерезав веревку. За это Хирняк был лишен свободы на шесть лет. В марте 2016 года он вышел на свободу по УДО.

«По возвращении из исправительной колонии домой Хирняк не отказался от намерения совершить убийство и 19 августа 2016 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к последнему, начал избивать его, а когда потерпевший попытался убежать в сторону железной дороги – настиг его и задушил на железнодорожном пути», – сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что после этого на тело был совершен наезд железнодорожного состава. Суд отменил Хирняку условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 08.02.17

Меркель родила от Тимура симпатичного козлика (ФОТО, ВИДЕО). / В зоопарке Харбина амурских тигров раскормили, как кота из мультика про попугая Кешу (ФОТО). / Эк, куда занесло: крымчанин попался на браконьерстве у берегов Камчатки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»