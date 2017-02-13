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Дальний Восток

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Публикации за 13.02.17

Во Владивостоке произошла массовая драка подростков / Заявление в полицию никто подавать не стал

Во Владивостоке произошла массовая драка подростков Заявление в полицию никто подавать не стал

Полиция Владивостока проводит проверку после сообщений о произошедшей в воскресенье массовой драке с участием нескольких десятков подростков. ПО словам источника в правоохранительных органах, травмы получили несколько детей, сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем факт того, что драка произошла. В настоящий момент проводим проверку», – рассказал собеседник агентства. Несмотря на то, что пострадавшие в драке есть, никто из родителей избитых детей не стал подвавать заявление в полицию. Также отмечается, что

В местных СМИ ранее появилось видео, на котором несколько десятков подростков разбегаются в разные стороны из-за подъехавшего автомобиля с полицией.

Владивосток, Иван Гридин

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