Во Владивостоке произошла массовая драка подростков / Заявление в полицию никто подавать не стал

Публикации за 13.02.17

Полиция Владивостока проводит проверку после сообщений о произошедшей в воскресенье массовой драке с участием нескольких десятков подростков. ПО словам источника в правоохранительных органах, травмы получили несколько детей, сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем факт того, что драка произошла. В настоящий момент проводим проверку», – рассказал собеседник агентства. Несмотря на то, что пострадавшие в драке есть, никто из родителей избитых детей не стал подвавать заявление в полицию. Также отмечается, что

В местных СМИ ранее появилось видео, на котором несколько десятков подростков разбегаются в разные стороны из-за подъехавшего автомобиля с полицией.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.02.17

Дождались: Медведев дал название пяти Курильским островам. / Конфликты на постсоветском пространстве «цементируют» единство бывших республик СССР. / Без Октябрьской революции Киргизия бы стала «вторым» Афганистаном. Коммунисты республики о значении Октябрьской революции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»