Во Владивостоке под землю ушло 20 метров дороги (ФОТО, ВИДЕО) / Движение по улице Станюковича закрыто. Общежитие эвакуировано

Публикации за 14.02.17

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Во Владивостоке на улице Станюковича произошло обрушение дороги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте ЧП работают специалисты администрации Владивостока, МЧС, полиции, департамента городских коммуникаций и других ведомств.

Фото: Primpress.ru

По предварительным данным специалистов, частичное обрушение дороги произошло из-за выборки грунта при проведении земляных работ для строительства объекта в районе дома №28 по улице Станюковича. Обошлось без пострадавших.

В связи со случившимся было принято решение временно закрыть сквозной проезд по улице Станюковича – от дома №3 до дома №54. Обвал обнажил теплотрассу. Точные причины происшествия выясняются. Специалисты в ближайшее время примут решение о способах и технологии восстановления дороги.

Фото: Primpress.ru

По данным VL.ru, экстренные службы эвакуировали постояльцев ближайшего общежития в местный детский сад. Издание отмечает, что ширина провала достигает 20 метров. По предварительным данным, не выдержали деревянные конструкции, которыми был обшит склон, и произошел обвал.

«Около часа дня мы ехали со стороны Бестужева. Передо нами резко остановилась машина, ну и я нажал по тормозам. У нас на глазах дорога стала рушиться. Появилась трещина, и кусок асфальта полетел вниз. Я не видел, чтобы кто-то из людей или автомобилей пострадал. Мы быстро уехали оттуда, а когда я отвез своих пассажиров и поехал обратно, там уже была и скорая, и полиция», – рассказал очевидец происшествия Юрий.

Рядом с провалом по асфальту пошли крупные трещины. Из-за опасности дальнейшего обрушения прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции выставили на дороге бетонные блоки и огородили опасный участок лентами.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.02.17

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