NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 14.02.17

Во Владивостоке под землю ушло 20 метров дороги (ФОТО, ВИДЕО) / Движение по улице Станюковича закрыто. Общежитие эвакуировано
Фото: Primpress.ru

Во Владивостоке под землю ушло 20 метров дороги (ФОТО, ВИДЕО) Движение по улице Станюковича закрыто. Общежитие эвакуировано

Во Владивостоке на улице Станюковича произошло обрушение дороги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте ЧП работают специалисты администрации Владивостока, МЧС, полиции, департамента городских коммуникаций и других ведомств.

Новый День: Во Владивостоке под землю ушло 20 метров дороги (ФОТО, ВИДЕО)

: Primpress.ru

По предварительным данным специалистов, частичное обрушение дороги произошло из-за выборки грунта при проведении земляных работ для строительства объекта в районе дома №28 по улице Станюковича. Обошлось без пострадавших.

В связи со случившимся было принято решение временно закрыть сквозной проезд по улице Станюковича – от дома №3 до дома №54. Обвал обнажил теплотрассу. Точные причины происшествия выясняются. Специалисты в ближайшее время примут решение о способах и технологии восстановления дороги.

Новый День: Во Владивостоке под землю ушло 20 метров дороги (ФОТО, ВИДЕО)

: Primpress.ru

По данным VL.ru, экстренные службы эвакуировали постояльцев ближайшего общежития в местный детский сад. Издание отмечает, что ширина провала достигает 20 метров. По предварительным данным, не выдержали деревянные конструкции, которыми был обшит склон, и произошел обвал.

«Около часа дня мы ехали со стороны Бестужева. Передо нами резко остановилась машина, ну и я нажал по тормозам. У нас на глазах дорога стала рушиться. Появилась трещина, и кусок асфальта полетел вниз. Я не видел, чтобы кто-то из людей или автомобилей пострадал. Мы быстро уехали оттуда, а когда я отвез своих пассажиров и поехал обратно, там уже была и скорая, и полиция», – рассказал очевидец происшествия Юрий.

Рядом с провалом по асфальту пошли крупные трещины. Из-за опасности дальнейшего обрушения прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции выставили на дороге бетонные блоки и огородили опасный участок лентами.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.02.17

Японию возмутило присвоение имен пяти островам на Курилах. / Призывников отлучили от службы на кораблях и подлодках ВМФ. СМИ: флот будет комплектоваться только контрактниками. / Хорошавина и его подельников этапировали в Южно-Сахалинск. Процесс над вероятными коррупционерами будет закрытым.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter