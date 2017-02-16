Во Владивостоке автоледи на только что купленной иномарке врезалась в толпу пешеходов (ВИДЕО)

Публикации за 16.02.17

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Во Владивостоке дама на «Тойоте Ками» протаранила группу пешеходов на «зебре». К счастью, обошлось без погибших и даже без тяжелых ранений. Автомобиль женщина купила буквально за два дня до происшествия.

Как сообщает ГУ МВД Приморского края, ДТП случилось сегодня утром на острове Русском в поселке Аякс. Автоледи проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на граждан в зоне действия пешеходного перехода.

Пострадали три пешехода – две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевшие госпитализированы. Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы и переломы.

«Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 году. Автомашину «Тойота Ками» приобрела 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась», – отмечается в сообщении полиции.

Автоледи пояснила, что не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 16.02.17

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