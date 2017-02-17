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Дальний Восток

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Публикации за 17.02.17

Приморский суд «закрыл» двоих корейских моряков на 5 лет

Приморский суд «закрыл» двоих корейских моряков на 5 лет

В Приморье осуждены два гражданина КНДР. Суд признал их виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Суд установил, что 15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР – члены экипажа иностранного судна «SMRT DAE YANG 10», находясь в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей.

Напомним, в ответ на сопротивление российские пограничники произвели предупредительные выстрелы, после чего открыли из стрелкового оружия огонь на поражение. В результате ранения получили девять членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался. При задержании судна пострадали и российские пограничники: один получил сотрясение мозга и ушибленные раны головы, второй – закрытый перелом кости правой стопы.

В настоящее время вынесены приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР. Суд приговорил каждого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Владивосток, Иван Гридин

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